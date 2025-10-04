Samedi 4 Octobre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Jeunesse Social

Une collecte solidaire de jouets organisée dans les agences Harmonie mutuelle de la région

Publié le 04/10/2025 - 09:46
Mis à jour le 04/10/2025 - 09:14

Depuis le 15 septembre et jusqu’au 15 novembre, la mutuelle française Harmonie mutuelle organise une opération de collecte solidaire de jouets aux côtés de sept associations locales en Bourgogne-Franche-Comté. Une collecte est prévue à Besançon. 

Les habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont invités à déposer leurs jouets en bon état dans sept agences Harmonie Mutuelle du territoire. Si la plupart d’entre elles sont localisées en Bourgogne, il sera toutefois possible de prendre part à la collecte en déposant ses dons dans l’agence de Besançon située au 22 place de la Révolution. 

Les jouets collectés seront ensuite redistribués aux enfants de 0 à 12 ans à l'approche des fêtes de fin d'année. "Cette opération solidaire permettra également de redonner une seconde vie aux jouets oubliés ou non utilisés" précise Harmonie mutuelle.

Les associations partenaires recommandent de privilégier des jouets complets, en parfait état ou neufs, adaptés aux enfants de 0 à 12 ans, comme par exemple des jeux de société, des poupées, des figurines, des voitures, des livres ou des jeux éducatifs. À la fin de la collecte, les dons seront remis aux associations partenaires, qui les distribueront ensuite aux familles de la région. Dans la cité comtoise, c’est le Secours populaire de Besançon qui assurera la distribution. 

"Grâce à la mobilisation de nos adhérents, partenaires et collaborateurs, et avec l’appui des associations locales, nous espérons redonner le sourire à de nombreux enfants pour les fêtes de fin d’année. En parallèle, cette initiative contribue aussi à limiter le gaspillage en donnant une seconde vie à des jouets encore en très bon état", a résumé Olivier Chevrier, le directeur Harmonie mutuelle de Bourgogne-Franche-Comté.

Publié le 4 octobre à 09h46 par Elodie Retrouvey
