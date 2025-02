Une enquête participative pour lancer un plan piéton dans le Grand Besançon

"L’enquête permet de partager ses habitudes quotidiennes de déplacement et sa perception des lieux publics fréquentés. La carte interactive, quant à elle, permet de donner son avis sur les conditions de pratique de la marche : pour chaque lieu concerné (domicile, travail, loisirs...), il est possible de choisir une ou plusieurs thématiques et d’attribuer une note de 1 à 5", explique Grand Besançon métropole qui précise que l'ensemble des contributions sont confidentielles et anonymes.

Les résultats de cette consultation permettront de "dresser un état des lieux des pratiques et de

proposer les aménagements répondant au mieux aux besoins exprimés", est-il indiqué.

Une restitution publique sera organisée à l’issue de la consultation, suivie par d’autres temps de

concertation dans les mois à venir.