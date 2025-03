Une étudiante bisontine vice-championne de France universitaire de savate

Après un parcours où elle a enchaîné les victoires en remportant ses quatre assauts à l’unanimité des juges, la Bisontine s’est finalement inclinée de justesse en finale des championnats de France face à une adversaire lilloise (3 juges à 2).

Pour la cadre technique de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté, ce parcours ne doit rien au hasard : "il est le fruit d’un travail acharné et d’une discipline exemplaire" explique Isabelle Coquiard. Et d’ajouter : "Noa a su jongler avec un emploi du temps déjà bien chargé pour consacrer du temps à ses entraînements. Et du temps, elle n’en a pas à revendre ! Actuellement en 6? année de médecine à la faculté de Besançon, elle se prépare activement aux épreuves cliniques objectives structurées (ECOS) en mai prochain, dernière étape avant le concours classant finale de l’internat."

Si elle se débrouille déjà très bien en savate française, c’est en pédiatrie que Noa aimerait se tourner par la suite.