Une lecture féministe ce soir à Besançon

Le collectif souhaite "mettre en évidence les dangers d'un retour de forces réactionnaires et patriarcales à l'occasion des élections" : "nous refusons la confiscation de la parole féministe par le personnel politique et son utilisation par l’extrême droite", écrit le collectif de militantes.

Et d’ajouter : "Nous pensons que ce moment historique offre aussi l’opportunité de bifurquer vers un avenir solidaire et propice aux libertés, aux luttes pour des droits nouveaux. Et nous pensons que la poésie, mieux que tout langage, peut porter cet espoir".

