Une mobilisation à Besançon en soutien à la République Démocratique du Congo

Le samedi 1er mars, à 14h, la place de la Révolution à Besançon accueillera un rassemblement de soutien à la République Démocratique du Congo (RDC). Organisée par l’association "Halte Discriminations", cette manifestation apolitique vise à sensibiliser le public et les élus sur la crise humanitaire et les violences qui frappent le pays depuis trois décennies.

Depuis 30 ans, la RDC est le théâtre d’un conflit sanglant opposant les forces gouvernementales à divers groupes armés, notamment le mouvement rebelle M23, soutenu par le gouvernement rwandais. Ce conflit a déjà causé plus de 10 millions de morts, 6 millions de déplacés et plus d’1,5 million de femmes et d’enfants victimes de violences sexuelles, le viol étant largement utilisé comme arme de guerre. Face à cette tragédie, l’association bisontine dénonce le silence de la communauté internationale et appelle à une prise de conscience générale.

Le rassemblement sera marqué par des prises de parole d’acteurs engagés, des interventions d’associations et des moments culturels et musicaux, afin de rendre hommage aux victimes et de porter la voix de celles et ceux qui subissent ce conflit.

L’association "Halte Discriminations" espère une mobilisation massive pour exprimer une solidarité forte envers la population congolaise et interpeller les décideurs politiques sur l’urgence d’une action internationale.

Le rendez-vous est donné samedi 1er mars place de la Révolution à Besançon.