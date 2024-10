Une nouvelle boutique de vêtements pour enfants voit le jour à Besançon

Spécialisée dans l’habillement de 0 à 16 ans, la boutique Léa et Paul a ouvert ses portes le 5 octobre 2024 rue Moncey à Besançon. Malgré un contexte actuel particulièrement tendu pour le secteur de l’habillement, la gérante, Sylvie Morgadinho compte bien mettre à profit son expérience et son énergie pour dynamiser son commerce.

Miser sur la qualité qu’offrent les vêtements de marque, c’est le pari de la nouvelle boutique Léa et Paul qui propose des habits variés allant de marques d’entrée de gamme comme Garcia ou en plein essor comme Billieblush en passant par Karl Lagerfeld, Zadig et Voltaire ou encore Boss et Michael Kors.

Pour la gérante Sylvie Morgadinho, c’est un "retour aux sources" après 15 années passées dans le commerce et de grosses structures, la Bisontine "avait envie de redonner un sens à mon travail et d’autres valeurs". Elle revient donc dans la capitale comtoise et fait face à un spectacle désolant : "J’ai vu que beaucoup de magasins de vêtements pour enfants fermaient alors je me suis dit : il faut faire quelque chose et mettre en place des marques qu’il n’y a pas ou peu sur Besançon". Elle ouvre alors Léa et Paul, dont le nom provient des propres membres de sa famille, et propose de l’habillement "aussi bien pour le bébé que l’enfant ou le junior, garçon ou fille".

De la seconde main en ligne

Face à l’essor de la seconde main, la gérante a fait le choix de s’adapter. Elle décide donc de créer un site web du même nom que l’enseigne pour y proposer prochainement, en plus de sa gamme habituelle, de la vente d’articles de seconde main. L’idée étant que "les clients puissent nous rapporter les articles achetés au sein du magasin pour les revendre ensuite en seconde main sur le site". En contrepartie, le client repart lui avec des bons d’achat valables dans la boutique.

Avec pour objectif "de faire plaisir à tout le monde", Sylvie Morgadinho a également trouvé la parade pour contenter les clients réticents à l’idée de venir faire leurs achats en ville sous prétexte que, 'les parkings coûtent chers'. "On offre 1h de parking pour 99€ d’achats dans notre magasin, 2h pour 159€" nous a-t-elle expliqué.

Des défilés de mode en projet

Aidée en boutique de Clara, son alternante en marketing digital, la Bisontine aspire, dans un premier temps, à fidéliser sa clientèle en faisant en sorte "que le magasin plaise aux clients" et prévoit également d’organiser des événements comme des défilés de mode.

Léa et Paul