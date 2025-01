Après l’annonce de la Ville de Besançon du lancement de l’acte 2 de la construction de l’éco quartier des Vaîtes, le comité local bisontin des Soulèvements de la Terre exprime son indignation et invite ”tous les collectifs de défense des droits humains et du vivant à rejoindre cette lutte écologique et sociale”, dans un communiqué du 10 décembre 2024.