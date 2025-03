Ce week-end des 22 et 23 mars 2025, l’Open International de Karaté 2025 s’est tenu au palais des sports d’Orléans, réunissant 1.400 compétiteurs venus de plusieurs nations, dont la France, la Belgique, le Japon, le Luxembourg, l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie. Une impressionnante délégation ukrainienne était également présente, témoignant du prestige et du niveau relevé de cette compétition qui attirent de plus en plus de compétiteurs chaque année.