Une vélorution visant particulièrement la rue de Vesoul à Besançon

Les manivelles et l’association vélo Besançon (AVP), convient "tous les cyclistes passionnés ou occasionnels de Besançon et du Grand Besançon" à prendre part à une vélorution le samedi 25 mai à Besançon. Le rassemblement vise à défendre la place du vélo dans l’agglomération et la nécessité d’aménagements en général particulièrement dans la rue de Vesoul, actuellement en travaux.

Pour AVB et les manivelles, le constat est clair : "les cyclistes sont de plus en plus nombreux" et les aménagements doivent donc à présent "encourager cette dynamique, vertueuse en tous points pour tous les habitants et les habitantes de Besançon et du Grand Besançon". Les associations soulignent que la ville est encore notée comme étant "moyennement favorable" aux cyclistes au dernier baromètre Parlons Vélo, alors que d’après elles, "on note en 2022, une augmentation de plus de 30 % des déplacements en vélo".

Malgré des efforts consentis par GBM, "nous sommes encore loin du compte !" pour AVB et les manivelles. Il faudrait "doubler les investissements actuels selon l’ADEME pour faire entrer Besançon dans les premières places du palmarès des villes françaises favorables aux cyclistes".

De belles pistes cyclables, séparées de la chaussée

Un autre message sera porté en direction du département concernant la rue de Vesoul, véritable "point noir pour tous les usagers du vélo" que la vélorution arpentera pourtant "avec courage et détermination" ce samedi. Les associations réclament la nécessité de "profiter des travaux effectués en ce moment suite à l’effondrement du haut de la rue, pour faire des aménagements cyclistes !". Plus qu’une revendication, les associations rappellent également aux décideurs leurs "obligations légales".

Du trou, les associations souhaitent ainsi "qu’émergent de belles pistes cyclables, séparées de la chaussée !" AVB et les manivelles appellent ainsi "tous les cyclistes à venir défendre avec nous, en couleur, en musique et dans la joie, la nécessité d’aménagements en général et dans la rue de Vesoul en particulier".

Vélorution