Vent et pluie-inondation : sept départements en vigilance jaune vendredi 20 octobre

Météo France prolonge l'alerte jaune "orages" et place en vigilance jaune "vent" et "pluie-inondation" sept départements, excepté l'Yonne, en Bourgogne-Franche-Comté, ce vendredi 20 octobre 2023.

Entre la seconde partie de nuit de jeudi à vendredi et le début de matinée de vendredi, une

nouvelle perturbation traversera la région. À son passage, des impacts de foudre et des intensités

pluvieuses de 10 à 20 mm en moins d'une heure seront possibles. La perturbation sera accompagnée de rafales comprises entre 60 et 80 km/h.

Le vent faiblira plus sensiblement à partir du milieu de matinée de vendredi. De vendredi en fin de journée à samedi matin, une nouvelle perturbation va traverser nos régions. Elle sera accompagnée d'un renforcement du vent, avec des rafales comprises entre 60 et 80 km/h.

"Soyez attentifs dans vos déplacements et aux objets pouvant être projetés par les rafales", alerte Météo France.