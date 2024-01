Verglas : circulation délicate sur la majorité des routes du Doubs jeudi matin

Selon les informations d’Inforoute25, une grande majorité des axes routiers dans le département du Doubs sont verglacés, la circulation demeure délicate ce matin du jeudi 11 janvier. On fait le point.

Dans le secteur de Besançon, les températures sont situées entre 0 et -4°C. Les chaussées sont humides et verglacées sur les secteurs d’Ornans, Amancey, Saône et Quingey. Les services du Département du Doubs traitent les routes depuis très tôt ce matin.

Dans le secteur de Montbéliard, on détecte la présence de givre et de verglas sur les routes. Le traitement est en cours.

Dans le secteur de Pontarlier, les températures entre -1 et -13°C et les chaussées humides engendrent du givre et du verglas localisé. Le traitement est en cours.

Prudence !