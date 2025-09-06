Samedi 6 Septembre 2025
Vernis semi-permanents : une substance toxique interdite depuis le 1er septembre

Publié le 06/09/2025 - 10:40
Mis à jour le 05/09/2025 - 09:04

Depuis le 1er septembre 2025, les professionnels de l’esthétique ne peuvent plus utiliser une substance présente dans certains produits cosmétiques pour ongles, jugée toxique pour la reproduction. Il s’agit de l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine. Explications.

Screenshot © Pixabay/ angeljana_
Screenshot © Pixabay/ angeljana_

Le TPO (oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine), utilisé pour permettre au vernis semi-permanent de durcir rapidement sous lampe UV ou LED, est désormais classé ”substance CMR” (cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction). Selon le communiqué de la Direction de l’information légale et administrative, cette classification s’explique car le TPO est ”susceptible d’affecter la fertilité ou le développement embryonnaire”.

Cette interdiction, applicable dans tous les pays de l’Union européenne, concerne aussi bien les instituts que les prestations réalisées à domicile. ”Depuis le 1er septembre 2025, dans tous les pays de l’Union européenne, les professionnels du secteur des cosmétiques ne sont donc plus autorisés à utiliser des produits contenant du TPO dans le cadre de leurs prestations”, précise le communiqué. Aucun délai d’écoulement des stocks n’est accordé : les produits déjà acquis ne peuvent plus être utilisés.

L’interdiction s’étend également à la distribution et à la vente. Il est désormais prohibé ”de mettre à disposition de qui que ce soit (y compris des professionnels) des produits cosmétiques contenant du TPO” ainsi que ”de commercialiser ce type de produits cosmétiques”.

Ces mesures découlent du règlement (UE) 2025/877 du 12 mai 2025, qui modifie le règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques. Le texte supprime le TPO de l’annexe III, qui autorisait son usage à une concentration maximale de 5 %, et inscrit la substance dans l’annexe II, réservée aux substances interdites.

esthétique infertilité onglerie produit toxique vernis semi-permanent

Publié le 6 septembre à 10h40 par Alexane
