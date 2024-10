Victime de propos racistes, le FC Sochaux espère une condamnation des auteurs

Le club "condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes et injurieux qui ont été adressés à Samy Benchamma et Karim Mokeddem lors de la rencontre de Coupe de France face à Avallon, ce dimanche 27 octobre 2024". Il rappelle que ces agissements "sont contraires aux valeurs de respect, de tolérance et d'inclusion qui sont au cœur de notre club et du football en général. Le racisme n'a pas sa place dans le sport, ni sur le terrain ni en dehors".

Selon le club doubien, "les personnes ayant proféré ces insultes ne font pas partie des groupes de supporters du club" mais étaient pourtant présentes "dans le parcage visiteurs" selon le communiqué de la TNS qui a également manifesté son indignation. "Le ou les auteurs de tels propos ne sont les bienvenus ni dans notre Tribune, ni dans notre stade" a-t-elle indiqué.

"Fort de son histoire et de ses valeurs", le FCSM "se dissocie totalement de ces comportements inacceptables" et dit travailler "en étroite collaboration avec les autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur ces incidents et que les responsables soient identifiés et sanctionnés comme il se doit".