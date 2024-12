Victoires du paysage 2024 : la Saline royale d’Arc-et-Senans récompensée pour son cercle immense

Lors de la 9e édition des Victoires du paysage 2024, concours national qui récompense les plus beaux aménagements paysagers de France, la Saline royale d’Arc-et-Senans a reçu le prix spécial ”Patrimoine et transmission des savoirs” pour son cercle immense.

Ce concours est organisé par par Valhor, l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

Créée en 1775, la Saline royale est une ancienne manufacture de 11 bâtiments disposés en demi- cercle, bordée à l’origine de jardins ouvriers. Elle représente le cœur du projet inachevé d’une cité idéale en forme de cercle complet dont avait rêvé son architecte, Ledoux.

Pour la première fois depuis 250 ans, l’aménagement d’"un cercle immense" a permis de transformer ce site Unesco en un îlot de biodiversité inspiré par son architecte. La concrétisation du rêve de Claude- Nicolas Ledoux a permis la création de 30 jardins sur 13 hectares ; l’ouverture d’un laboratoire des métiers du paysage autour des thèmes de la chute de biodiversité et du dérèglement climatique, en alliant création paysagère, formation et norme HQE ; la requalification d’un double alignement de 200 arbres sur 1,5 km formant un corridor écologique reliant deux zones Natura 2000 de part et d’autre du monument ; et, enfin, la mise en valeur du patrimoine bâti remarquable en réalisant deux passerelles belvédère.

Cet aménagement a permis de valoriser le territoire local, d’accroître son attractivité touristique (+ 20 % de fréquentation) et de générer de l’emploi durable en zone rurale (+ 8 CDI), tout en préservant le patrimoine culturel et naturel exceptionnel de la Saline royale pour les générations futures.

Saline royale d’Arc-et-Senans : le Cercle immense est ouvert ! Après environ 20 mois de travaux, le Saline royale a concrétisé l’idée de Claude-Nicolas Ledoux, lorsqu’il l’a dessinée il y a trois siècles, de continuer le demi-cercle de la « cité idéale ». Ces nouveaux jardins sont ouverts depuis le 4 juin 2022.

