Saline royale d’Arc-et-Senans : le Cercle immense est ouvert !

Au total, 12 jardins sont répartis en quatre triptyques sur 5 hectares qui peuvent être visités toute l’année dont le centre d’intérêt est le végétal sous différents aspects : la graine, le sol, la vie, l’adaptation, la photosynthèse, la collaboration, etc. Pas moins de 320 arbres et 800 mètres de haies de charmes ont été plantés.

Il s'agit d'un projet exceptionnel puisque pour pour la première fois, un site UNESCO va se transformer, mais tout en respectant les critères qui ont présidé à son inscription sur la liste du patrimoine mondial. La Saline royale préserve ainsi ce patrimoine unique tout en respectant la volonté de Ledoux qui rêvait d’une ville en forme de cercle autour de sa manufacture.

Inauguration le 26 juin

Au programme : déambulation dans le 2e demi-cercle et découverte des jardins thématiques et du Festival des jardins. En présence des concepteurs Gilles Clément, Vincent Mayot, Leïla Toussaint et des étudiants et écoles du Festival des jardins. Puis cocktail et concert du groupe Gitans Dhoads.