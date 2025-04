“Villages d’avenir” dans le Doubs : qui sont les nouveaux lauréats du programme Besançon ?

Pour rappel, ce programme vise à accompagner des communes rurales de moins de 3.500 habitants, porteuses d’une dynamique globale et ayant une fonction de centralité, à réaliser leur projet de développement à travers un accompagnement en ingénierie. Ce projet doit être structurant pour le territoire et peut porter sur les thèmes suivants : habitat/logement, transition énergétique, patrimoine et cadre de vie, services et commerces de proximité, circuits courts alimentaires et matériaux, diagnostic de territoire accompagnant une fusion de communes, transition numérique, engagement citoyen/participation des habitants.

Quelles sont les nouvelles communes lauréates ?

Françoise Gatel, ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la Ruralité, a communiqué le 8 avril la liste des nouvelles communes rejoignant le programme Villages d’Avenir. La bonne avancée du programme en 2024 dans le Doubs permet d’intégrer au programme quelques communes supplémentaires pour un accompagnement de projets sur les années 2025 et 2026. Ainsi, 5 communes et un groupe de 4 communes ont été retenus dans ce cadre pour le département :

Arrondissement de Besançon :

Boussières

Mercey-le-Grand

Arrondissement de Pontarlier :

Gilley

Groupe de communes : Ouhans, Renédale, Saint-Gorgon-Main, Aubonne

Arrondissement de Montbéliard :

Montenois

Saint-Hippolyte

Ces communes complémentaires bénéficieront de l'appui direct du chef de projet dédié au programme, positionné à la Direction départementale des territoires et qui travaille en coordination avec l’ensemble des services de l’État concernés dans le département.

Le chef de projet a pour mission d’accompagner les communes bénéficiaires du programme dans la conception et la réalisation de leurs projets en :

identifiant les ressources en ingénierie à mobiliser

aidant chaque Village d’Avenir à élaborer une feuille de route

identifiant les aides mobilisables notamment en lien avec la préfecture et en appuyant les collectivités dans le montage des dossiers de demande de subventions

assurant le suivi de la mobilisation des ressources apportant un appui méthodologique à l’émergence et à la conduite de projets.

(Communiqué)