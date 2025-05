Après la fermeture de plusieurs écoles Thierry Marx – Cuisine, mode d’emploi(s) à Grigny, Champigny, Clichy-sous-Bois, et plus récemment à Dijon, Hasni Alem, adjoint à la maire de Besançon en charge des quartiers populaires Orchamps - Palente - Clairs-Soleils - Vareilles, s’inquiète d’un possible même sort pour celle installée dans le quartier de Palente à Besançon. Dans un communiqué du 17 mai 2025, il insiste sur la nécessité de maintenir la structure bistontine en place.