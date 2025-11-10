Lundi 10 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Santé

Vivez-vous en rythme ?

Publié le 10/11/2025 - 16:00
Mis à jour le 10/11/2025 - 14:47

Après une série de conseils "no stress", notre coach bien-être Anne Sallé vous propose de découvrir ce lundi 10 novembre 2025 l'histoire d'Aïda et le rythme...
 

©
©

J’adore les histoires !

Elles nous éclairent tant sur nos errements, avec bienveillance et pertinence. Voici donc pour vous aujourd’hui l’histoire du tambour du cœur, une histoire de rythme, une histoire de vie…

« Il était une fois, dans un petit village au bord de la mer, une jeune femme nommée Aïda. Depuis qu’elle était enfant, Aïda adorait danser. Elle dansait sous la pluie, dans le vent, dans la lumière du matin…
Mais puis elle grandissait, moins elle dansait, jusqu’au jour où elle cessa complètement. C’est que la vie devenait plus sérieuse : il fallait travailler, s’occuper de la maison, penser à demain.
Et peu à peu, son rythme intérieur s’éteignit.

Un soir, alors qu’elle marchait sur la plage, elle entendit au loin un tambour.
Un son profond, régulier, vivant.
Elle s’approcha et vit un vieil homme assis près du feu.
Il battait doucement sur son tambour, les yeux fermés.

Aïda s’assit à côté de lui, fascinée.
— « Que fais-tu ? » demanda-t-elle.
— « J’écoute le cœur de la Terre », répondit le vieil homme.
— « Comment peux-tu l’entendre ? »
— « Parce que je me souviens du mien. »

Aïda posa alors sa main sur sa poitrine.
Depuis longtemps, elle n’avait plus prêté attention à ce battement régulier, à cette musique qui ne s’arrête jamais.
Alors, le vieil homme lui tendit le tambour.
— « Bats doucement », dit-il. « Laisse ton cœur guider ta main. »

Au début, le son était hésitant.
Puis, petit à petit, quelque chose se mit à bouger en elle :
ses pieds tapèrent le sol,
ses hanches se balancèrent,
ses épaules s’ouvrirent.

Le feu, la mer, le vent… tout semblait battre au même rythme qu’elle.
Le rythme du vivant.

Et dans la danse, Aïda sentit que chaque instant de la vie avait son tempo :
le calme du matin, le tumulte du travail, la douceur du soir, et même les silences… faisaient partie de la musique.

Quand le tambour se tut, le vieil homme sourit.
— « Tu vois, Aïda, le rythme n’est pas quelque chose que l’on apprend.
C’est quelque chose que l’on retrouve. »

Depuis ce jour, Aïda se remit à danser. Sans chercher à danser « juste », non, mais à danser « vivante ».
Et dans le village, chaque fois qu’on entendait un tambour, on savait qu’elle était là —
en train de battre à l’unisson avec le monde ».

Alors, aujourd’hui, j’ai une question simple :
? Vivez-vous en rythme ?
Le vôtre, pas celui des autres.

Fermez les yeux un instant.
Posez la main sur votre cœur.
Écoutez.
Le rythme est déjà là — il attend juste que vous dansiez à son tempo.

Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à venir pratiquer la Biodanza®, la danse de la vie. Les séances ont lieu le jeudi, à 18 heures, au 37F rue Battant. Appelez-moi…

Allez + loin

bien-être danse santé mentale zen

Publié le 10 novembre à 16h00 par Anne Sallé • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Bourgogne-Franche-Comté
Santé Société

Les Bourguignons Franc-Comtois vivent vieux mais en moins bonne santé que le reste de la France...

ÉTUDE INSEE • Selon une étude publiée le 4 novembre 2025 par l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, la population régionale présente ”un état de santé plus dégradé qu’au niveau national”. Malgré une espérance de vie élevée, les habitants de la région sont davantage touchés par les maladies chroniques et la mortalité prématurée.

alcool décès étude Insee insee maladie pathologie tabac vaccination
Publié le 8 novembre à 16h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Santé

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage

Le cancer colorectal est la deuxième cause de cancer alors qu’il existe pourtant "un test de dépistage fiable, simple et rapide" juge la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) CaPaciTéS Besançon & Métropole. Dans le cadre d’une expérimentation inédite en France, elle lance ainsi un appel aux infirmières libérales à se former afin de pouvoir délivrer des kits de dépistage directement auprès de leurs patients. 

cancer colorectal infirmier infirmière
Publié le 4 novembre à 11h07 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé

Le kiwi, un “super-fruit” à savourer pour allier plaisir et santé selon Valentine Caput

L'OEIL DE LA DIET' • En juillet 2025, l’Union européenne a fait du kiwi, le premier fruit à obtenir une "allégation santé". L’occasion parfaite pour notre diététicienne, Valentine Caput, de revenir sur l’intérêt de ce petit fruit aux grands bienfaits.

diététicienne fruit kiwi union européenne valentine caput
Publié le 30 octobre à 16h03 par VALENTINE CAPUT • Membre
France
Santé Société

Dermatose : les exportations de jeunes bovins vont reprendre dans les zones indemnes

Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi 30 octobre 2025 la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans le Jura où la suspension perdure.

agriculture dermatose nodulaire élevage
Publié le 30 octobre à 14h12 par Hélène L.
Besançon
Santé Société

“Le médecin légiste, c’est le médecin de la violence” : la chambre mortuaire du CHU de Besançon avec Dr Elisabeth Martin

Patricienne hospitalière depuis la fin de ses études en 2010, le Dr Elisabeth Martin dirige depuis mars 2024 le service de médecine légale et de victimologie du CHU de Besançon. Derrière les portes souvent fantasmées de ce service, c’est un métier méconnu, à la croisée du soin, du droit et de la justice, qu’elle nous décrit avec précision et humanité.

chu de besançon décès enquête justice magistrat médecine légale violences conjugales violences faites aux femmes violences sexuelles
Publié le 30 octobre à 08h00 par Alexane
Besançon
Economie Santé

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

L’entrepreneur et créateur de contenus Mikaël Demenge a annoncé sur ses réseaux sociaux lundi 28 octobre 2025 un nouvel engagement solidaire en faveur des enfants porteurs de fentes faciales, en partenariat avec la start-up bisontine Ennoïa et le service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l’hôpital Necker-Enfants Malades.

bébé entreprise maladie congénitale médecine mikael demenge Start-up témis
Publié le 28 octobre à 18h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Economie Santé

Octobre rose : Et si vous donniez vos cheveux pour confectionner des perruques ?

Les perruques médicales sont souvent utilisées lors de chimiothérapies. Elles peuvent avoir un coût élevé même si certaines sont en partie remboursées par la sécurité sociale. Il n’empêche qu’il peut y avoir un reste à charge important pour les patients suivant la qualité de la perruque… Il existe toutefois des moyens pour réduire ces coûts, comme le don de cheveux… On en parle ce mois d’octobre 2025 avec Johanna Dornier gérante de Beauty Hair, un salon de coiffure partenaire de l’association "Fake hair don’t care*".

cancer cheveux don de cheveux octobre rose perruque
Publié le 28 octobre à 12h00 par Hélène L.
Doubs
Santé

Doubs : 40.000 sacs distribués dans les pharmacies pour alerter sur la conduite sous médicaments

VIDÉO • La nouvelle campagne de sécurité routière met l’accent sur la prévention des risques liés à la conduite après la consommation de médicaments. C’est dans ce cadre que la préfecture du Doubs a lancé vendredi 24 octobre à la pharmacie Lafayette des Tilleroyes à Besançon, le début d’une campagne d’un mois prévoyant la distribution de 40.000 sacs de sensibilisation dans 40 pharmacies partenaires du département.

conduite médicament pharmacie prefecture du doubs sécurité routière
Publié le 26 octobre à 17h32 par Elodie Retrouvey

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

Macaron bicolore Griottines de Fougerolles® et ganache au thé matcha de "Kagoshima"
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

À Besançon, le Néon comtois met l’art(isanat) en lumière

Sondage

 10.03
couvert
le 10/11 à 18h00
Vent
1.7 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
87 %
 