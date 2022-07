Vous avez une association sportive ou culturelle ? Entrez dans l'annuaire de la Ville de Besançon...

La rentrée approche et les habitants sont à la recherche de nouvelles activités pour l’année à venir. La Ville de Besançon recense plus de 360 associations aux centres d’intérêts variés : action sociale, solidarité, citoyenneté, communication, culture, économie, environnement, sports ou encore loisirs. Elle lance un appel aux associations à se faire connaître pour figurer dans son annuaire...

A travers l’annuaire des associations, la collectivité permet aux habitants d’adhérer aux associations de leur choix, selon leur âge, leur secteur géographique et leurs passions. L’outil est également un moyen pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir bénévoles de trouver le contact des associations qui les intéressent.

Afin d’étendre ce réseau associatif et permettre aux habitants d’accéder à un annuaire plus exhaustif, la Ville de Besançon incite les associations à se recenser dans l’annuaire et à mettre à jour leurs informations. En plus de se faire connaître des Bisontin.e.s, elles seront destinataires des programmes de formation, des invitations aux événements et recevront les informations pratiques relatives à leurs actualités.

Pour se référencer, un tutoriel est disponible en ligne.

Pour obtenir de l’aide, il est possible de prendre contact avec le service Vie associative :