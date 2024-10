Zoom sur la programmation de la Cité des Climats et vins de Bourgogne

Parcours de visite

Dans un espace de 1200m2 , explorez l’Histoire, les savoir-faire, les traditions et le Patrimoine de la Bourgogne viticole toute entière. Écoutez les témoignages des vignerons, intéragissez avec les dispositifs multimédias, sentez la palette d’arômes et prenez part à la dégustation... Tarifs : Adulte : 14,50€ - 6-17 ans : 7,50€

Tous les jours

Ateliers et cours de dégustation

L’École des Vins de Bourgogne vous invite à découvrir l’un des ateliers dispensés quotidiennement par des formateurs professionnels passionnés. En une heure, verre en main, dégustez de 3 à 5 vins avec des thématiques différentes pour varier les plaisirs. LE + : chaque atelier bénéficie d’une offre couplée avec le parcours de visite. Atelier Accords Mets et Vins à 11h30 Cet atelier est illustré par la dégustation commentée de 5 vins de Bourgogne accompagnés de 5 bouchées de produits régionaux emblématiques. Tarif : 33,50€* Atelier Trésors de Bourgogne à 14h30 Découvrez l’univers passionnant des vins de Bourgogne en 45 minutes. Apprenez à comprendre les niveaux d’appellation, les sous-régions et les cépages, le tout illustré par une dégustation commentée de 5 vins de Bourgogne.

Tarif : 29€

Atelier découverte de la dégustation à 16h30 Pour déguster pleinement votre vin de Bourgogne, laissez vos sens vous emporter dans un étonnant voyage… Appréciez d’abord la couleur et l’aspect du vin, puis humez-le et imprégnez-vous de sa puissance aromatique. Votre palais, enfin, devinera les multiples sensations qui font la renommée de ces grands vins de terroir.

Tarif : 23€

Nouveau

Découvrez à 21 mètres de hauteur, les nouvelles tables d’orientation, qui vous permettront de repérer et d’identifier les différents points de vue sur le paysage viticole : vignobles, villages et même certains Climats. Gratuit - Mise en place courant décembre

Visites guidées

Parcours de visite 10h30 et 16h30 Chaque samedi et dimanche Tous les jours pendant les vacances scolaires de Noël

Partez à la découverte de la richesse de l’histoire des vins de Bourgogne, grâce à une visite guidée d’une heure, accompagnée par un guide qui vous révélera les spécificités de la viticulture de terroir inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Géologie, notion de « Climats des vins de Bourgogne » et vinification n’auront plus aucun secret pour vous ! Tarifs : Adulte : 19,50€ - 6-17 ans : 10€ Visite architecture Dimanche 1er décembre à 10h30 La Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune est une réelle prouesse architecturale ! Plongez dans les secrets de sa construction et de ses particularités environnementales et admirez la vue grâce à l’accès au Belvédère, pour ainsi profiter d’une lecture du paysage.

Tarifs : 7,50€ - 6-17 ans : 3,50€

Visite spectacle

Dimanche 22 décembre à 10h Alors que les cloches du traineau officiel de Noël tintinnabulent, la Cité des Climats et Vins de Bourgogne est en effervescence ce jour ! Le Modeleur de Temps s’amuse à le ralentir pour que les grains de raisins soient prêts et que tous lancent à la volée et selon la tradition ducale « Noël ! Noël » ! Préparez-vous à ouvrir en sa compagnie une parenthèse pleine d’histoire et de féérie car le raisin n’est jamais très loin d’une table en fête. Que vos pas suivent ceux du Modeleur de Temps et se faufilent dans l’Histoire ! Que les voyageurs, petits et grands, les gourmands, les curieux, préparent leurs imaginaires ! Une visite-spectacle insolite à la Cité des Climats et vins de Bourgogne, mise en vie par Thomas Volatier.

Tarif : Adulte 18€ - 6-17 ans : 12€