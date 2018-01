22 000 foyers toujours privés d'électricité en Franche-Comté

Au cours de la journée, on a pu dénombrer jusqu’à 70000 foyers privés d’électricité, la tempête se poursuit et provoque de nouveaux incidents alors que les techniciens Enedis travaillaient à rétablir l’électricité.

A 16H45, on comptabilise 22000 foyers coupés en Franche-Comté :

6300 en Haute-Saône

6000 sur le Doubs

5400 sur le Territoire de Belfort

4300 sur le Jura

Cette situation est évolutive.

Dès les premières alertes météo, Enedis a mobilisé l’ensemble de ses moyens humains et techniques pour rétablir au plus vite les foyers privés d’électricité. Plus de 300 techniciens Enedis d’Alsace et de Franche Comté ainsi que des entreprises partenaires spécialisées sont mobilisés depuis les premières heures de la crise.

Enedis a mobilisé sa Force d’Intervention Rapide Electricité (FIRE), plus de 70 techniciens venant des régions Sillon Rhodanien et Languedoc-Roussillon sont actuellement en route. 50 groupes électrogènes sont en voie d’acheminement vers les lieux les plus durement touchés. Plusieurs tonnes de matériel de dépannage d’urgence ont quitté les bases de stockage pour rejoindre les régions touchées.