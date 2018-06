Besançon : Cake and the city fait les choses en grand...

Afin d'atteindre les 4 000 likes sur sa page Facebook et faire parler de lui, la pâtisserie et salon de thé Cake and the city à Besançon lance une opération d'envergure ! Au programme : une bande-annonce vidéo qui sera diffusée au cinéma Mégarama et tirage au sort pour tenter de gagner un an de cupcakes ! Et ça commence le 19 juin…