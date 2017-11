"Big Bounce", un concours chorégraphique de danses hip hop à la Rodia

Promouvoir l’aspect chorégraphique des danses hip hop (popping, locking, smurf, house, hype,etc…) , tel est l’objectif de ce concours qui se démarque par l’originalité de son concept : une alternance d’épreuves improvisées sous forme de "battle", affrontement entre danseurs sur une musique imposée par un DJ, et de chorégraphies préparées à l’avance sur un temps limité.

Ce sont au total 8 crews (groupes) pré-sélectionnés sur vidéos et venus de toute la France qui viendront se mesurer sur scène. Pour les départager, 4 épreuves et un jury constitué de P-Lock, spécialiste international du locking, accompagné par la team Rocket. Tous sont des danseurs professionnels connus et reconnus.

Les participants sont jugés principalement sur l’adéquation musicalité/mouvement, la technique, la gestion de l’espace et la chorégraphie sans oublier l’originalité de leur prestation.

Le public pourra également donné son avis et récompensé son crew préféré en lui décernant un prix du public !

Le concept du concours et les critères de notation nécessitent un travail important et exigeant pour les danseurs, particulièrement apprécié par un public de connaisseurs. Présentée à la manière d’un show, la soirée est également très appréciée d’un public familial. En effet, pendant plus de 2h, se succèdent en alternance épreuves du concours et intermèdes musicaux assurés par SHZ, Green Dub’s, Bande Originale et DJ Hez Cut.

Ce battle chorégraphique s’adresse ainsi à tous les publics, amateurs de spectacle et de danse en particulier!

Tarifs :

15 € ou 12 € pour les porteurs de la carte Avantage Jeune

Entrée gratuite pour les moins de 10 ans.

Vente des billets sur le site larodia.com

Et parce que leur présence est rare et donc précieuse, les membres du jury donneront un stage de danse ouvert à tous le lendemain du Big Bounce, dimanche 5 novembre dans les locaux d’Artkdanse au 7 rue Jouchoux à Besançon.

Renseignements et inscriptions pour le stage au 06 58 48 87 74 ou sur la Page FB big Bounce