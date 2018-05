Calèche, expositions, trail… La saison du tourisme est lancée à Besançon, découvrez ses nouveautés !

L'année 2017 était une année faste pour Besançon. "Il y a de plus en plus de touristes et ils restent de plus en plus longtemps" explique d'emblée son maire, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "2018 devra être au moins aussi bonne, sinon meilleure" espère-t-il, confiant. Et de renchérir sur les atouts qui font de Besançon une ville attractive : "un patrimoine naturel et vert permettant la pratique de l'outdoor et du tourisme de plaisance, une vraie histoire labellisée (UNESCO) et des outils de culture."

Pour bien commencer cette saison touristique, en début juillet seront lancés les 10 ans de l'UNESCO (le 07/07) et les incontournables Mardis des Rives (le 03/07).

La Ville se dote de nouvelles armes

Besançon recevra aussi dès le mois de juin de nouvelles animations à destination des touristes comme des habitants :

Un chalet d'accueil , offrant des renseignements sur la ville aux touristes, sera disposé place du 8 septembre du 15 juin au 15 septembre.

Des visites de la ville en calèche seront également prévues cet été. L'original véhicule transportera ses passagers dans tout le centre-ville jusqu'à Battant.

"Le Kiosque à Micaud est en fêt"e, les vendredis 20 et 27 juillet et tous ceux en août.

Des visites guidées gourmandes et littéraires sont organisées ; mais aussi des visites atypiques , avec un invité mystère… Sans oublier les visites nocturnes Flamenco , mêlant dance et récit.

L'office du tourisme propose également de nouvelles visites sportives : atout trail, randonnée nordique, randonnée cabordes et atout bike.

Détails de ces animations sur le site de l'office du Tourisme de Besançon.

L'aménagement de la Halte fluviale du moulin Saint-Paul se terminera bientôt, permettant aux voyageurs nautiques de profiter d'une terrasse flambant neuve

Si les travaux de la piscine de Chalezeule continuent, l'Agglo prévoit également de rendre une jeunesse au camping situé à quelques mètres (snack, nouveaux emplacements). Les travaux devraient cependant démarrer l'an prochain.

La Citadelle fait le plein d'animations

La Citadelle ne sera pas en reste en présentant trois expositions : "Mauro Corda" et ses animaux fantastiques jusqu'au 15 juillet, "Citadelles du monde & autres fortifications" jusqu'en septembre et "Dis-moi, c'est quoi le Patrimoine mondial" jusqu'au 4 novembre.

Elle comptera également un grand nombre de nouveautés :

Dans l'application MaCitadelle, trois nouveaux parcours seront proposés :

La Citadelle en bref,

La cavale des cadets (inspiré de l'escape game)

La faune sauvage

Rendez-vous à ne pas manquer :

Les premières assises nationales des insectes pollinisateurs en ville le 30 juin

Le Fantastic Picnic, le 23 septembre en continu

Nouveaux ateliers et visites :

Jeux en bois en libre accès du 7 juillet au 2 septembre

Saveurs de notre région : les 14, 15, 19 et 27 juillet, et 14, 15 et 16 août

Visite guidée : La Citadelle, un condensé du Patrimoine mondial. Tous les jours du 7 juillet au 2 septembre

Patrimonium – jeu de société : en juillet (9, 13, 16, 20, 23, 27, 30) et août (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31)

Rencontre avec un soigneur : mercredis, samedis, dimanches et fériés jusqu'au 30 juin à 14h.

Ateliers créatifs de sculpture animalière : le 10 juin, le 10 et le 12 juillet.

Et bien sûr, impossible d'oublier que 2018 signifie aussi la réouverture du musée des Beaux-Arts et d'Architecture ! Rendez-vous le 16 novembre pour redécouvrir les lieux après plusieurs années de réaménagement…

La saison est lancée, que le soleil soit avec nous !