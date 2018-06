"Crêpes à miam", une nouvelle crêperie place Pasteur à Besançon

Grâce à son expérience en restauration rapide, Massyles Gouali a voulu monter son propre commerce : " J'ai voulu me lancer dans ce projet, car c'est une passion et qui plus est avec mes deux frères", précise le gérant de 36 ans.

Composer ses propres crêpes

Les clients peuvent composer leurs crêpes salées ou sucrées grâce "à un large choix d'ingrédients et des pâtes à crêpes faites maison", souligne Massyles Gouali.

Info +