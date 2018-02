ADMR : des œillets et des primevères pour aider à rompre l'isolement

Depuis plus de 30 ans, l'ADMR organise sa vente de fleurs au profit des personnes dont elle s'occupe. L'Association acquiert ainsi des fonds propres pour organiser des goûter, des sorties cinéma et d'autres animations : "Cet événement est important pour nous, car il créé du lien social et aide à sortir certaines personnes de l'isolement", précise l'ADMR. "Nous apporterons de la gaieté sur les tables avec des œillets et des primevères".

Quel est le rôle de l'ADMR ?

L’ADMR propose un service pour améliorer la qualité de vie ou faire face à des difficultés liées à l’âge, au handicap ou à la maladie. Les services sont variés : ménage, repassage, accueil des jeunes enfants, portage de repas, aide et accompagnement à domicile, téléassistance, soins infirmiers à domicile. Ils s’adressent à tous : familles, célibataires, jeunes retraités, personnes âgées, en situation de handicap ou personnes malades.

