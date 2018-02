Frac Franche-Comté : le Studiolo, un nouvel espace-boutique à découvrir

La conception de cet espace a été confiée à l'architecte Olivier Vadrot qui l'a pensé "comme une architecture imbriquée dans celle de la Cité des arts". Il a été construit "à la manière d’un studiolo de la Renaissance", précise le Frac Franche-Comté. Cet espace librairie est complété avec une sélection d'objets d'art.

La signalétique a été confiée à Elsa Maillot, une jeune graphiste indépendante de Besançon, qui a notamment créé de faux livres pour annoncer les genres des ouvrages présents.

Parmi les objets iconiques, la boutique propose Tsumiki, qui signifie littéralement "lego japonais". Ce jeu créatif conçu par l'architecte de la Cité des arts Kengo Kuma, était vendu exclusivement au Japon depuis 2015.

Pour chaque nouvelle exposition un multiple – œuvre en plusieurs exemplaires, numérotés et signés – conçu par un artiste invité sera produit par le Frac. Pour ce temps d'exposition, Christophe Gaudard (graphiste, vit et travaille à Besançon) et Hugo Schüwer Boss (artiste peintre, vit et travaille à Besançon) ont créé Split#sunset.

Info +

Frac Franche-Comté, Cité des arts - 2, passage des arts - 25000 Besançon

Entrée libre aux horaires d’ouverture du Frac :

mercredi – vendredi 14h – 18h

samedi – dimanche 14h – 19h

A découvrir au Frac : Raphaël Zarka / Partitions Régulières, Étienne Bossut / Remake, Hugo Schüwer Boss / Every Day is Exactly the Same