Suite à la fusion des régions en France le 1er janvier 2016, neuf capitales régionales comme Besançon se sont vues presque éclipsées et ont perdu de leur influence. L'État a tenté de les rassurer en leur garantissant des contreparties, mais tout ne se passe pas exactement comme espéré. Finalement, certaines communes vont devenir par choix, des métropoles ou des communautés urbaines comme Metz, Orléans, Clermont-Ferrand, Chalons-en-Champagne et Saint Etienne, entre autre.

Qu'est-ce qu'une communauté urbaine ?

Juridiquement, la communauté urbaine est "un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire." (www.interieur.gouv.fr)

Pourquoi devenir une communauté urbaine ? "Parce que notre avenir en dépend"

Lors de la cérémonie des voeux mercredi 10 janvier au Palais des sports, Jean-Louis Fousseret a déclaré que "Besançon porte l'ambition de devenir une communauté urbaine en 2019 parce que notre avenir en dépend". Il s'agit également de "rester lisibles et rester sur la carte des grandes villes de France".

Le président du Grand Besançon a également indiqué : "Nous souhaitons offrir aux chefs d’entreprises, aux étudiants, et à tous les habitants, les meilleures conditions pour vivre et se développer sur notre territoire." "Comptez sur moi pour que Besançon et son agglomération occupent une place de choix dans la carte des grandes villes de France", a-t-il conclut le chapitre de son discours.

Comment le Grand Besançon peut-il devenir une communauté urbaine ?

Comme indiqué dans un paragraphe plus haut, une communauté urbaine doit compter "500 000 habitants". Le Grand Besançon en compte moins de 200 000, mais ce n'est pas pour décourager Jean-Louis Fousseret qui souhaite s'appuyer sur un amendement qu'il avait fortement soutenu : "Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région (...)" C'est le cas de Besançon qui était la capitale régionale de la Franche-Comté avant la fusion.

Pour le maire et président de l'agglomération, "nous avons donc tout pour devenir une communauté urbaine."

Infos +

Cette volonté du Grand Besançon de devenir une communauté urbaine doit être soumise au vote en conseil d'agglomération.

Affaire à suivre…