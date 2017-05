Après avoir passé près de vingt ans dans l’armée, souvent absent pour de longues périodes, Laurent a toujours été confronté aux difficultés de lier vie professionnelle et vie privée : "Il me fallait jongler en permanence pour faire garder les enfants, trouver un plombier après un dégât des eaux, refaire une carte d’identité, et parfois à distance. S’appuyer sur les amis ou la famille peut être gênant à la longue".

Il précise que "le concept est vraiment adapté à toutes les tailles d’entreprises, tant pour la simplicité de mise en place et d’utilisation que pour les tarifs proposés. Quatre créateurs d’une Start-up qui passent quinze heures par jour au travail doivent pouvoir bénéficier de ce type de service au même titre que les employés d’un grand groupe".

Les arguments défendus par "La Minut'rit" est "le temps gagné et les tarifs négociés" qui permettent de se dégager des contraintes qui pourraient nuire à la productivité. Le temps gagné servirait donc aussi bien "l'entreprise que la famille". Pour les TPE, la conciergerie peut accomplir des missions pour l’entreprise.

Quels sont les services proposés ?

Le linge lavé et repassé, livré sur le lieu de travail, la voiture réparée ou nettoyée sur le parking de l’entreprise, la réalisation de devis chez des artisans, le recrutement d’une nounou ou encore les formalités administratives à remplir, la mission d’une conciergerie d’entreprise est l’alléger les contraintes familiales ou privées pour mieux se concentrer au travail.

L'alimentation : dépôt de pain, repas " fait-maison", livraison de courses, paniers d'alimentation

