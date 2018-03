La Fédération des Républicains du Doubs consternés après les propos tenus par Eric Alauzet

"Ces propos confirment que la majorité a décidé de prendre pour cible les personnes âgées. Depuis le 1er janvier, 8 millions de retraités subissent la hausse très importante de la CSG (+25%). Une politique fiscale injuste qui matraque ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui sont aujourd'hui qualifiés d'aisés» par Emmanuel Macron et son gouvernement. Les Républicains du Doubs souhaitent que le fruit du labeur de nos anciens soit respecté (…)

Loin des discours, depuis son élection en mai 2017, Emmanuel Macron a instauré huit nouveaux impôts et taxes. Alors que le gouvernement avait promis une baisse des prélèvements pour 2018, les impôts augmenteront de 4,5 milliards d'euros cette année. C'est autant de pouvoir d'achat perdu par les Français !

Les propos d’Éric Alauzet sont méprisants pour les retraités qui méritent amplement de vivre décemment et surtout d’être considérés comme une richesse, une chance et non comme un poids comptable".

Communiqué de la Fédération Les Républicains du Doubs