Appel citoyen à l’union de la gauche à Besançon : “plus de 1000 habitants” soutiennent Anne Vignot pour les municipales de 2026

Un millier d’habitant(e)s de Besançon ont lancé un appel public en faveur d’une union des forces de gauche et écologistes autour de la maire sortante, Anne Vignot, en vue des élections municipales de 2026. Le collectif appelle baptisé "Les 1000 uni.es et déterminé.es pour les municipales de Besançon" appelle à une mobilisation citoyenne pour éviter une victoire de la droite ou de l’extrême droite à l’échelle locale.

Dans leur communiqué intitulé é L’Appel des 1000 : uni·es et déterminé·es pour les municipales de Besançoné, les signataires affirment sans détour : ”Nous appelons toutes les forces de gauche et de l’écologie à s’unir sans exclusive autour d’un projet commun pour Besançon.”

Ce rassemblement est présenté comme un impératif démocratique dans un contexte de tension politique généralisée : ”Les situations internationale, nationale, locale ne cessent de se dégrader, la droite et l’extrême droite sont aux portes du pouvoir, la situation oblige à la responsabilité.”

"Nous refusons que Besançon bascule sous l’effet des divisions"

Les signataires mettent en avant leur attachement à l’histoire et aux valeurs de Besançon. Ils soulignent notamment qu’ils sont ”fier·es de l’histoire de notre ville, façonnée par les luttes sociales, les avancées écologiques, la vitalité économique locale et l’engagement de sa jeunesse.” Ils disent défendre un socle commun de valeurs (solidarité, écologie, justice sociale, laïcité et paix) qu’ils estiment menacé par un potentiel basculement politique. Ils refusent que ”Besançon bascule sous l’effet des divisions, au risque de voir menacés nos services publics, notre monde culturel, sportif et associatif.”

Contre les divisions, un appel à la responsabilité

Les initiateurs de l’appel pointent les ”tergiversations de certains partis” qu’ils jugent en décalage avec les attentes citoyennes : ”Depuis plusieurs semaines, nous assistons à des tergiversations de certains partis, qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes, ni des urgences sociales et écologiques.” Et le collectif met en garde contre les conséquences d’une désunion en écrivant qu’ils ne veulent pas que ”du fait des divisions provoquées par quelques-uns, Besançon tombe sous le joug d’une union des droites et des droites radicalisées.”

Nupes, NFP...

Les auteurs de l’appel s’inspirent des dynamiques politiques récentes à l’échelle nationale : ”En 2022, puis en 2024, la NUPES puis le NFP, ont soulevé un formidable espoir dans le pays.” Ils souhaitent voir cet élan se traduire localement en considérant ”qu’il peut en être de même pour les élections municipales de mars 2026.”

Il conclut sur un appel à la vigilance et à l’engagement : ”Partis et mouvements politiques de gauche et de l’écologie, nous comptons sur vous, nous serons vigilant·es et nous nous engagerons aux côtés de celles et ceux qui sauront être à la hauteur des enjeux.”