Municipales 2026 : un collectif citoyen lance la liste “Beure 2026 : construisons ensemble”

Née de “nombreux échanges, rencontres et travaux collaboratifs”, cette démarche réunit aujourd’hui une quarantaine d’habitantes et d’habitants du village. Le collectif revendique une diversité de profils, “de tout âge, issus de tous les secteurs et aux parcours variés”, mais rassemblés autour d’un objectif commun : imaginer un autre avenir pour la commune.

Une volonté d’ancrage local et de renouveau démocratique

Affichant une démarche “sans étiquette partisane”, l’équipe se veut “ouverte, responsable et profondément ancrée dans le quotidien du village”. Elle entend refonder le lien entre les élus et les citoyens à travers un processus participatif. “Notre ambition est de refonder les liens entre les habitants et leurs représentants, en redonnant à chacun une place active dans la vie publique”, affirme le communiqué.

La volonté d’ancrer le projet dans les besoins concrets du terrain est clairement revendiquée : “La démocratie locale ne se décrète pas, elle se construit, au plus près des besoins et des aspirations des citoyens.”

Un appel à la participation pour construire collectivement

Le collectif insiste sur le caractère ouvert et évolutif de la liste. Une réunion publique est prévue en septembre 2025, avec pour objectif d’associer un plus grand nombre d’habitants à la démarche. Ce rendez-vous est présenté comme “un moment essentiel d’écoute, de dialogue et de co-construction”. Il permettra non seulement de présenter les membres déjà engagés, mais aussi d’“ouvrir largement les portes à celles et ceux qui souhaitent s’y associer, faire entendre leur voix et contribuer activement à l’avenir de Beure.”

“Il ne s’agit plus seulement de vivre à Beure, mais bien de faire vivre Beure”, conclut le communiqué, résumant ainsi la philosophie d’un projet qui entend replacer les habitants au cœur de la vie municipale.