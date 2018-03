La Morteau fait sa pub sur les réseaux sociaux : vos meilleurs slogans

"De 20 cm de pur bonheur" à "Terroir, mon beau terroir, dis-moi qui est la plus belle", cela fait déjà quatre ans que la société "Morteau saucisse", qui représente 25 % de la filière, s'affiche sur fond noir, cheville au corps, pour promouvoir ses talents.

Pour cette année 2018, pas d'affiches dans le métro, mais une double page dans Libération le lendemain de la Saint-Valentin et une vaste campagne sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, etc.

300 messages… 300 slogans

"Cette année nous avons joué la carte collaborative" explique Alexandre Balthazard, responsable marketing de Morteau Saucisse. "Avec Dartagnan, notre agence de communication, nous nous sommes posé la question de savoir comment faire participer les consommateurs. Les gens ont ce visuel impactant en tête et nous avons décidé de leur donner la main afin qu'il puisse créer leur propre message et qu'ils s'approprient cette campagne tout en la partageant sur les réseaux sociaux…"

Résultat : 300 créations de messages émanant des internautes, 250.000 personnes atteintes et 650.000 impressions. "C'est un beau dispositif… nous sommes vraiment heureux des échanges que nous avons eu sur la toile avec les internautes".

Voici quelques-un des slogans partagés (voir vidéo) :

Si le plaisir m'était Comté

Morteau : un Doubs moment de partage

Miss Franche-Comté

Envoie la purée

Allez saucisse, dénonce tonporc ;)!

Est-ce que déguster, c'est tromper ?

20 cm quoi qu'il arrive, ça évite beaucoup de déception…

Il n'y a pas que les femmes qui se retournent sur mon passage

Fumé ne tue point !!!

Aucune autre ne lui arrive à la cheville

…

A l'heure de hashtags #balancetonporc et #MeeToo, l'opération de communication pouvait s'avérer délicate. Pour autant, à quelques exceptions près, les internautes ont joué le jeu sur le ton de l'humour. "L’objectif n’est pas faire du buzz pour le buzz. Derrière, il y un produit et une filière à respecter. Faire rire oui, mais ne pas choquer. Nous avons, chez Morteau Saucisse, toujours été dans un esprit rieur et de trublion…"