Le duo bisontin Vyryl revient avec un nouvel EP et un nouveau clip !

Vyryl présente quatre nouveaux titres virevoltants entre EBM et electroclach inspirés par ce ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle, l'ambivalence de la rudesse et la douceur de vivre de Berlin qui fait vaciller.

Prochains concerts de Vyryl :

23/06 Festival Lapalette // Maron

06/07 TBC // Reims

07/07 Festival en Nord Beat // Bailleul

27/07 Festival Music en Brousse // Jussey

25/08 Festi’wood // St Vincent de Barres

31/08 Festival Bule // Quingey

07/09 Festival la flume enchantée // Gévezé

08/09 TBC // Cæn

