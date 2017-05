Du sang neuf et de la parité. Les 428 candidatures sélectionnées à partir de "19.000 dossiers" comptent "52% de candidates et candidats issus de la société civile au sens qu'ils n'ont jamais exercé de mandat électif". Fanette Charvier répond au critère de renouvellement du paysage politique. Un nouveau visage, inconnu du grand public.

Originaire de Haute-Savoie et bisontine depuis sept ans, cette jeune femme de 32 ans est superviseur technique sur une plateforme de service à la caisse primaire d'assurance maladie. Elle a également été hôtesse de caisse, assistante dentaire, téléconseillère.

Son premier engagement politique...

La jeune femme qui réside dans le quartier Planoise a adhéré à "En Marche!" dès la démission d'Emmanuel Macron du gouvernement à la fin du mois d'août 2016. Active au sein du mouvement du Doubs, elle a notamment animé le comité santé. Distribution de tracts, collage d'affiche, participation aux grands meetings et notamment celui de Besançon, c'est le premier engagement politique de la jeune femme.

Se considérant comme humaniste et progressiste, "Elle a été attirée par les valeurs du mouvement : l'esprit de bienveillance, l'équilibre entre les droits et les devoirs, entre libérer et protéger, la priorité au travail, etc. " explique l'équipe d'En marche dans le Doubs. "Elle ne considère pas la politique comme un métier, mais une mission au service de l'intérêt public, un engagement à représenter l'ensemble des citoyens dans leurs diversités, et surtout à les rassembler".

Novice en politique, la jeune femme participera ce samedi 13 mai 2017 au séminaire du nouveau parti présidentiel au musée du Quai-Branly à Paris en vue d'aider les nouveaux candidats à se former et à financer leur campagne.