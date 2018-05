Les médicaments... oui... Mais pas n'importe comment !

Les médicaments soulagent, protègent, guérissent et prolongent la vie : ils sont une chance pour les patients. Mais leur usage n’est pas anodin. Dans certains cas (mauvais dosage, traitements multiples, automédication…), leur consommation peut avoir des effets négatifs sur la santé et entraîner des troubles. Chaque année, plus de 128 000 hospitalisations (soit 1,3 millions de journées d'hospitalisation) et plus de 10 000 décès ont pour origine un mauvais usage du médicament.

Le centre de Santé Infirmier Eliad de Vesoul, dans son rôle de prévention, se mobilise du 4 au 8 juin 2018 dans le cadre de la campagne de sensibilisation au bon usage des médicaments, campagne engagée à l’initiative du CORECSI (Comité Régional des Centres de Santé Infirmiers de Franche-Comté).

L’objectif est de promouvoir le bon usage des produits de santé par la diffusion d’une brochure intitulée « Le Guide du bon usage des médicaments » aux usagers de son service. Ce guide propose une information sur les causes et les manifestations des accidents médicamenteux ainsi que 10 conseils pour mieux utiliser les médicaments.



Le Centre de Santé Infirmier Eliad de Vesoul est une structure de proximité dispensant, sur prescription médicale, des soins curatifs et/ou d’éducation à la santé à sa permanence et à domicile ainsi que des actions de prévention au service des populations.

Centre de Santé Infirmier Eliad de Vesoul

28 rue Gérôme | 03 84 76 05 30

Soins au centre avec ou sans rendez-vous : le matin de 8h à 12h du lundi au vendredi et sur rendez-vous : l’après-midi du lundi au vendredi et toute la journée le week-end et les jours fériés

Soins à domicile : tous les jours, dimanches et jours fériés compris.