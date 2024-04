150 professionnels se réunissent autour du handicap de l’enfant et de l’adolescent

Jeudi 11 avril 2024, 150 professionnels issus d’associations et de fédérations se sont données rendez-vous à l’espace Tabourot-des-Accords de Saint-Apollinaire, en Côte-d’Or pour comprendre les enjeux et dresser un état des lieux autour du handicap en région.

Cette journée a été l’occasion de présenter les "établissements et services qui accueillent des enfants et des adolescents vivant avec un handicap sont appelés à fonctionner en "dispositif" pour favoriser des parcours d’accompagnement "à la carte", fluides, modulables et évolutifs en fonction des besoins", indique l’ARS dans un communiqué qui précisent que ces dispositifs englobent une variété de services qui partagent l’objectif d’une prise en charge adaptée et inclusive.

Pour présenter leurs particularités, comprendre leurs enjeux et dresser un état des lieux en région, près de 150 participants étaient attendus ce 11 avril, à l’espace Tabourot-des-Accords de Saint-Apollinaire, en Côte-d’Or : directeurs de structures, représentants des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), des associations gestionnaires, des fédérations ...

Au total, sept ateliers thématiques étaient proposés aux professionnels pour aborder aussi bien le volet technique de la transformation de l’offre ; le numérique au service de ces dispositifs ; les changements impliqués dans les pratiques professionnelles ; les partenariats pour élargir les accompagnements aux clubs de sports, aux loisirs, à la culture... ou le rôle de l’usager et des aidants qui s’inscrivent au cœur de ces dispositifs.