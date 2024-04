Perturbateurs endocriniens : la Ville de Besançon lance un guide pratique

La Ville de Besançon est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens, substances nocives pour la santé et l’environnement. Cette implication, marquée en 2020 par la signature de la charte d’engagement Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens, s'est concrétisée par la mise en place d'un plan d'actions touchant divers domaines tels que l’alimentation collective, l’éducation et la petite enfance, les espaces verts, l’entretien des locaux et l’aménagement urbain ainsi que la commande publique et l’information à la population.

Afin de sensibiliser le grand public, un guide pratique a été conçu en partenariat avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté et la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté. Ce document propose des conseils et des astuces applicables au quotidien afin de limiter l’exposition aux perturbateurs endocriniens, en mettant l'accent sur la protection des personnes les plus vulnérables.

Le guide pratique est disponible en ligne et en version papier sur demande. Il sera également distribué dans l’ensemble des crèches de la Ville.