"Nous donnons beaucoup d'importance à l'esthétique pour nos pizzas italiennes" explique le gérant. En effet, la composition des pizzas dénote de la tradition. "Nous avons vu que certaines pizzas étaient trop copieuses pour certaines personnes".

C'est en partant de ce constat qu'Alexandre Curel a monté, après avoir travaillé en tant que commercial et pizzaïolo au Bella Italia, son entreprise rue de Vesoul à Besançon. Il est, aujourd'hui, accompagné de son fils de 25 ans Jérôme Curel et d'un apprenti de 20 ans, Brandon Lee Lossignol, "dont le but est de l'embaucher" précise le patron.

Des pizzas hétéroclites et "faites-maison"

Le gérant a voulu créer des pizzas qui change de l'ordinaire tout en restant dans le style italien. La "pizza-duo" ou "demi-pizza" a été pensé pour les petits estomacs. Elle se compose d'une demie-pizza et de salade à l'italienne. Autre pizza originale, la "moitié-moitié" qui donne deux pizzas en une "vous pouvez avoir une partie de pizza régina et une autre napolitaine et même chose pour la base crème et tomate". Des salades et des pâtes fraiches sont également proposés.

