"Ma thèse en 180 secondes" : Karen Rihani séduit avec sa thèse sur l'odorat des mouches...

C'est un sans-faute pour Karen Rihani, étudiant l'odorat des drosophiles (ndlr : des mouches) au Centre des sciences du goût et de l'alimentation, à Dijon. La jeune doctorante a présenté sa thèse en 180 secondes et a séduit à la fois le public, le jury et les enfants. Elle a donc raflé les trois prix ce lundi aux côtés de neuf autres candidats.

Le titre de sa thèse ? "Rôles des protéines de liaison aux odorants dans la chimioperception des Drosophila mélanogaster (plus communément appelé "la mouche à vinaigre").

Lucille Despres a reçu le 2eme prix du public avec sa thèse : "Mécanismes d'endommagement des barrières thermiques sous environnement riche en CMAS".

