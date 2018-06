Quoi de neuf chez Bien urbain cette semaine à Besançon ?

Mercredi 13 juin

Rencontre avec Deana Kolencikova

Rendez-vous à 19h à l'Arsenal

Deana Kolenčíková s’intéresse aux questions sociales d’actualité, qu’elle aborde à la fois de manière critique et avec humour, par un décalage absurde qui fait tout le charme de son travail.

Lorsqu’elle agit in situ, chacune de ses actions est précédée d’une longue phase de recherches et d’analyse qui lui permet de décortiquer au plus près une situation et d’y installer des œuvres généreuses et drôles.

Visite pour enfants

Départ à 15h de l'Arsenal

Pour enfants à partir de 6 ans, accompagnés des parents. Goûter gourmand à l’arrivée !

Gratuit

Durée approximative : 1h30

Jeudi 14 juin

Exposition Stolen Time de l'artiste Jazoo Yang

Rendez-vous à 19h à la Maison de l'architecture

Jazoo Yang a parcouru les ruelles et maisons condamnées pour en prélever des bribes : peinture craquelée, mousse de matelas, moustiquaire, papier peint décollé, plastiques… Elle les agence ensuite à la manière de collages abstraits, figés par une résine transparente révélant les matières et leur fragilité.

L’exposition est l’occasion pour elle de réaliser une installation spécifique à partir de matériaux collectés à Besançon.

En partenariat avec la Maison de l'architecture de Franche-Comté - 1 rue des Martelots à Besançon - Du 15 juin au 27 juillet - Ouvert lundi et jeudi de 9h à 12h30, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Vendredi 15 et samedi 16 juin

Le temps d’un week-end, Bien Urbain investit le cinéma des 2 Scènes (petit Kursaal) pour les projections de trois films prônant l’indépendance et la liberté.

C'est assez bien d'être fou

Vendredi 15 juin à 20h (suivi d’une rencontre avec Antoine Page)

Samedi 16 juin à 15h

Ce conte documentaire retrace le parcours de Bilal Berreni, alias Zoo Project, et de son ami Antoine Page (réalisateur) au fil d’un road trip artistique.

Prix : 2,5 à 5€

Public discourse + Fame

Samedi 16 juin à 17h30

Co-réalisé par l’artiste associé Brad Downey, Public Discourse traite du besoin d’artistes passionnés à faire voir leurs œuvres au plus grand nombre. De son côté, Fame, documentaire de Giacomo Abbruzzese et Angelo Milano, retrace l’histoire du célèbre Fame Festival dans toute sa spontanéité.

Prix : 2,5 à 5€

En partenariat avec les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon

Atelier de sérigraphie

Samedi 16 juin de 11h à 15h à la Ferme des Vaîtes

Rendez-vous à la Ferme des Vaîtes avec le Mobilo et les collègues de l'atelier Superseñor pour un atelier d'initiation à la sérigraphie !

Gratuit

Dans le cadre de La Ferme fait son festival

Visite à pied

Départ à 15h de l'Arsenal

Durant un temps privilégié, découvrez des recoins bisontins et échangez autour d’œuvres insoupçonnées ou familières.

Gratuit

Durée approximative : 2h

Dimanche 17 juin

Visite à vélo

Départ à 15h de l'Arsenal

Précédée d’un repas collectif dans la cour de l’Arsenal : amenez votre pique-nique!

Durée approximative : 3h

Faites signe aux organisateurs si vous n’avez pas de vélo : mathilde@bien-urbain.fr

