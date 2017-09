La Région Bourgogne-Franche-Comté fait aussi sa rentrée pour la réussite de ses lycéens !

Les lycées de demain, plus modernes, connectés et économes en énergie

Depuis déjà plusieurs mois, la Région Bourgogne-Franche-Comté engage des travaux de rénovation dans pas moins de 32 lycées. Parmi eux, les lycées Anna Judic à Semur-en-Auxois, le lycée Pasteur à Besançon ou encore le lycée Nicéphore Nièpce à Chalon-sur-Saône.

Près de 100 millions d'euros sont investis chaque année avec pour principaux objectifs : rénover, équiper, connecter les lycées, mais aussi rendre les bâtiments de plus en plus économes en énergie et respectueux de l'environnement pour offrir aux lycéens un meilleur cadre de travail.

Préserver le pouvoir d'achat des familles : des manuels scolaires aux tarifs TER !

Il s'agit d'une priorité pour la Région Bourgogne-Franche-Comté. Pour soulager le budget des lycéens et de leur famille, la Région propose :

La gratuité des manuels scolaires,

Le financement du premier équipement professionnel,

Une nouvelle gamme tarifaire pour les TER (dès 2017),

Une politique tarifaire d'accessibilité pour la restauration et l'internat,

Une aide en faveur des familles boursières (dès 2018)

L'engagement local et bio…

C'est le symbole de services de qualité pour la jeunesse qui est au cœur de l'action de la Région. Objectif : parvenir à 50% de produits bio et/ou locaux dans l'assiette de ses enfants. 22 lycées en Bourgogne-Franche-Comté sont déjà engagés dans cette démarche. 60 le seront dès l'année prochaine.

