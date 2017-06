"Nos missions seront principalement l’aide au bon fonctionnement du monastère qui est autogéré par les moines birmans, l’aide à la communauté locale, les travaux divers (ferme, construction et rénovation) et l’enseignement de l’anglais aux plus jeunes", nous expliquent les deux jeunes filles.

Elles organisent plusieurs collectes de dons pour pouvoir mener à bien leur projet. Ce mois de juin, elles installeront un stand de collecte de dons :

samedi 10 juin au marché de Champagnole - Place de la Mairie

au marché de Champagnole - Place de la Mairie dimanche 11 juin au vide-grenier de Champagnole organisé par l'association EMAL - Parking de l'Intermarché

Elles ont listé leurs besoins, mais cette liste n’est pas exhaustive : "N'importe qui peut nous aider et toute autre idée est la bienvenue, une seule contrainte : nous ne pouvons pas emmener de choses volumineuses", précisent-elles.

Leurs besoins :

Habits légers pour enfants de 5 à 15 ans (pas de short ni de débardeurs au vu de leur religion)

Matériels éducatifs (stylos, crayons de papiers, gommes, coloriages, gommettes/autocollants)

Divers jeux (corde à sauter ...) et ballons (qui puisse se dégonfler)

Jeux éducatifs (jeux de cartes, jeux de poche/voyage...)

