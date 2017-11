Une association se retire du festival Lumières d'Afrique en raison du partenariat maintenu avec Le Criollo

Communiqué de l'association "A la rencontre de Germaine Tillion" :

"Le Criollo, chocolaterie artisanale bisontine, sponsorise depuis plusieurs années le festival « Lumières d'Afrique ». Cette année, à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, le Criollo a reçu Madame Le Pen pour « mettre en avant les femmes qui font vivre mon entreprise », dira sa responsable. Chacun pourra juger de son choix...

L'association « A la rencontre de Germaine Tillion », quant à elle, considère qu'elle ne peut pas associer le nom de Germaine Tillion, synonyme de droiture, générosité, solidarité, respect de la dignité humaine... à ceux qui bafouent ces valeurs.

L'association se désengage donc de sa participation au festival. Ainsi, la projection du film « Retour en Algérie » du réalisateur Emmanuel Audrain, prévue le jeudi 16 novembre à 18H au Scénacle n'aura pas lieu.

Elle sera proposée ultérieurement dans un autre cadre. L'association ajoute qu'il n'est pas question, par une telle démarche, de mettre en cause la qualité du festival, mais ses alliances douteuses."

Réponse de la chocolaterie Le Criollo :

"Nous avons une gérante qui fait preuve d'une très grande tolérance, peut-être un peu trop dirait-on. Nous avions accueilli Marine Le Pen à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Nous l'avons reçue comme nous aurions reçu n'importe quel homme ou femme politique.

Il faut que tout le monde sache une bonne fois pour toutes que Chantal Maire, gérante du Criollo, une entreprise bisontine de 20 salariés, ne fait pas de politique, elle est apolitique et son entreprise n'est pas un lieu où l'on fait de la politique. Nous étions loin d'imaginer tout ce que cette visite allait engendrer.

Cela fait des années que Le Criollo est partenaire et soutien de nombreux événements et associations très diversifiés comme le festival Lumières d'Afrique en offrant des chocolats ou en apportant une contribution financière. Nous sommes très peinés d'apprendre qu'une association se retire du festival Lumières d'Afrique à cause de la venue à la chocolaterie de la candidate à l'élection présidentielle de l'époque. Nous regrettons que cela ait des répercussions sur le festival.

Dans tous les cas, l'important est que le festival Lumières d'Afrique se déroule dans de bonnes conditions."