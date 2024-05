150 élèves du Doubs invités à une journée ''sport et mixité''

Un groupe d'étudiants de première année de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de Besançon accueillera huit écoles (quatre de Planoise et quatre de Saint-Vit), le 21 mai 2024, au complexe sportif de Saint-Vit, pour une journée placée sous le signe du vivre ensemble.

Les 13 étudiants ont organisé cet événement dans le cadre de leur formation et en partenariat avec l'USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré).

''Nous avons souhaité que les élèves de différents établissements puissent se rencontrer et partager une journée sportive. C’est pour cela que nous avons invité des écoles de Saint Vit mais aussi de Besançon (quartier de planoise). Nous allons mettre en place différents ateliers comme du hockey sur gazon ou encore de la course d’orientation pour développer l’entraide et la coopération entre les enfants.''

Programme prévisionnel :