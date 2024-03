41e Concours Vinalies France : 300 oenologues bientôt réunis à Dijon

Les 23 et 24 mars 2024, Dijon accueillera le 41e Concours Vinalies France organisé par l’Union des oenologues de France qui réunira pas moins de 300 oenologues pour déguster 2.000 échantillons de vins. Objectif : décerner les médailles ”Grand or”, ”Or” et ”Argent”.

D'envergure nationale, le concours Vinalies France a pour ambition de mettre à l'honneur le patrimoine viticole des sept grandes régions françaises en révélant toute la singularité des appellations d'origine. Ces médailles viennent parachever le travail opéré par les vignerons de talent à travers des distinctions ”impartiales et établies” par des spécialistes de chaque région.

Après une phase de présélection en région, la finale nationale se tiendra à Dijon les 23 et 24 mars à partir de 8h30 avec plusieurs séries de dégustations. Le jury indépendant composé de plus de 300 dégustateurs-œnologues majoritairement français, dégustera à l'aveugle plus de 2.000 échantillons de vins afin de décerner les médailles ”Grand Or” (note de 93 à 100/100), ”Or” (note 89 à 92/100) et ”Argent” (note 85 à 88/100) qui seront dévoilées dès le lundi 25 mars.

Les meilleures notes des médailles Grand Or se voient remettre une Palme récompensant le meilleur vin dans chacune des huit catégories suivantes :