450 jeunes attendus au prochain rassemblement chrétien du Diocèse de Besançon

Lors de cet événement "créé par des jeunes, avec des jeunes et pour des jeunes", le diocèse de Besançon organise un grand rassemblement, à Notre-Dame de Consolation, pour les jeunes catholiques et tous les intéressés.

D’après le diocèse, ce week-end a pour objectif de rassembler une grande diversité de personnes, comme en témoignent les différents mouvements de jeunes qui y seront représentés : Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), Scouts d’Europe, Scouts de France et Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC). Au-delà de ces mouvements, des jeunes des quatre coins du diocèse seront présents.

Un cadre "idéal" avec le cirque de Consolation

L’évènement prendra place au coeur du cirque de Consolation, un cadre jugé "idéal" par le diocèse puisque situé "à l’écart, où la nature y a toute sa place" et qui permet aussi "un certain retrait, le recueillement et la contemplation".

Au programme de ce week-end, des activités sportives et ludiques, des conférences, des témoignages, sans oublier la venue de groupes de jeunes musiciens locaux Efys (Vesoul) et Bar-Theo (Luxeuil et environs). La triple veillée est aussi apparemment très attendue : une veillée louange avec le groupe Louange Attitude (Sanctuaire Notre-Dame du Chêne), une veillée avec les Scouts d’Europe et une veillée poétique sur le thème des vocations.