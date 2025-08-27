5 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance orange pour risque d’orages

Actuellement, sous vigilance jaune "orages", tous les départements de Franche-Comté à l’exception du Territoire de Belfort passeront dès 16h en vigilance orange ce mercredi 27 août 2025, y compris la Côte d’Or et la Saône-et-Loire. Dans le même temps, toute la grande région est également placée sous vigilance jaune "pluie-inondation" également à compter de 16h et jusqu’à 6h le jeudi 28 août.

Des orages forts sont attendus dans l’après-midi sur l'Auvergne et remonteront ensuite sur l'Est de la Bourgogne et la Franche-Comté en cours d'après-midi.

Sous ces orages locaux "on attend en particulier de très fortes intensités de pluie (20 à 40 millimètres de pluie en 1 heure, très ponctuellement jusque 50 millimètres)" prévient Météo France. De la grêle de taille petite à moyenne est possible. Des rafales de vent peuvent également accompagner ces orages, souvent jusque 60 à 80 km/h, mais pouvant très ponctuellement dépasser 100 km/h.

De nouveaux orages sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'Est de la Saône-et-Loire et en Franche-Comté, apportant cette fois essentiellement de fortes pluies, qui viennent s'ajouter à ce qui sera déjà tombé sous les orages de l'après-midi et du début de soirée. Cela peut conduire, sur ces secteurs, à des cumuls de pluie localement jusque 50 à 80 millimètres sur la totalité de l'épisode.

Les vigilances "orages" et "pluie-inondation" seront levées à compter de 6h le jeudi 28 août 2025.

Conseils de Comportement :