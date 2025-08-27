5 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance orange pour risque d’orages

Des orages forts sont attendus dans l’après-midi sur l'Auvergne et remonteront ensuite sur l'Est de la Bourgogne et la Franche-Comté en cours d'après-midi.
Sous ces orages locaux "on attend en particulier de très fortes intensités de pluie (20 à 40 millimètres de pluie en 1 heure, très ponctuellement jusque 50 millimètres)" prévient Météo France. De la grêle de taille petite à moyenne est possible. Des rafales de vent peuvent également accompagner ces orages, souvent jusque 60 à 80 km/h, mais pouvant très ponctuellement dépasser 100 km/h.
De nouveaux orages sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'Est de la Saône-et-Loire et en Franche-Comté, apportant cette fois essentiellement de fortes pluies, qui viennent s'ajouter à ce qui sera déjà tombé sous les orages de l'après-midi et du début de soirée. Cela peut conduire, sur ces secteurs, à des cumuls de pluie localement jusque 50 à 80 millimètres sur la totalité de l'épisode.
Les vigilances "orages" et "pluie-inondation" seront levées à compter de 6h le jeudi 28 août 2025.
Conseils de Comportement :
- Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau
- Je m'abrite dans un bâtiment en dur
- Je me tiens informé et j'évite de me déplacer
- Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés
- J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques