50 ans de la loi Veil : les rendez-vous à Besançon

Deux projections sont prévues à Besançon les 17 et 23 janvier, organisées par un groupe d’"anciens" du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC), collaboration avec l’association Solidarité Femmes.

Le 17 janvier au foyer Les Oiseaux

Une première projection est organisée vendredi 17 janvier dès 18h00 au foyer Les Oiseaux, rue des Cras à Besançon. Un groupe d’anciens militant(e)s du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC) témoigneront avant la projection de Histoires d’A. Réalisé par Marielle Issartel et Charles Belmont en 1973.

Synopsis : A… pour Avortement. En 1973, c’est encore un crime, puni par la loi. Tourné en mode guérilla de l’intérieur du mouvement de désobéissance civile du Mouvement pour la Liberté de l’avortement et de la contraception, Histoires d’A reste l’un des plus célèbres documentaires des années 70. Censuré, traqué par la police, discuté, contesté… il témoigne d’un cinéma militant, politique et social, dont le féminisme libertaire revendique notre droit à tous de devenir des adultes responsables.

18h – Ouverture avec des représentant(e)s de l’ancien MLAC, de l’association Solidarité Femmes et de la Ville de Besançon

18h30 - La Loi Veil a 50 ans : et le MLAC dans tout ça ? - Présentation et témoignages de l’engagement des "anciens" du MLAC bisontin

19h - Projection du film Histoires d’A.

20h30 à 22h - Débat et pot de l’amitié

Le 23 janvier au cinéma Victor Hugo

Une projection du film Annie Colère, sorti en 2022 et réalisé par Blandine Lenoir, sera suivie d’une conférence-débat animée par Irène Jouannet, autrice de Mes années MLAC : petite chronique d’une grande conquête, au cinéma Victor Hugo, rue Gambetta à Besançon. Rendez-vous à 20h00.

Annie Colère

Blandine Lenoir – 2h, 2022

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

Synopsis : Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.