Marie-Céline et Samuel, un duo amoureux et créatif du Doubs dans Lego Masters saison 5

Parmi les huit binômes en lice dans cette cinquième saison de Lego Masters, un duo se distingue par son histoire de vie autant que par son univers artistique. Marie-Céline, 46 ans, neuropsychologue, et Samuel, 44 ans, chef de projets, alias “Pistach”, vivent à Bonnay, dans le Doubs, et partagent bien plus qu’un foyer : une passion débordante pour les briques Lego.

Compagnons depuis leur adolescence, ils n’ont pas toujours été deux à manipuler les petites pièces colorées. "C’est Samuel qui a découvert cet univers en 2012. Il s’est pris de passion pour la construction au point d’en devenir une figure reconnue”, précise le dossier de presse de l’émission. Une passion si forte qu’elle a finalement contaminé Marie-Céline : ”Pour ne pas rester sur la touche, elle décide de le rejoindre en tant que partenaire de construction.”

Complémentaires et complices

Sur le plateau, le duo s’affiche uni, complémentaire et haut en couleur. Leur style ? Des créations joyeuses, pleines de fantaisie et influencées par la pop culture, qui occupe une place centrale dans cette saison. Samuel est décrit comme rapide et précis, là où Marie-Céline apporte recul et sens de l’organisation. Ensemble, ils composent une équipe équilibrée : ”Ils avancent toujours ensemble, dans la vie comme dans la brique”, souligne la production.

Une saison pleine de nouveautés

La saison 5 de LEGO Masters, diffusée dès le 7 juillet sur M6, promet un festival de créativité avec des défis inédits : une nuit au Muséum national d’Histoire naturelle, des épreuves inspirées de Batman et Star Wars, ou encore des constructions de véhicules iconiques et des tours de plus de 5 mètres sur le tarmac du Bourget.

Éric Antoine, maître de cérémonie de l’émission, confirme : ”Cette année, c’est exceptionnel puisqu’on a des manches spéciales Batman et Star Wars. En termes de culture pop, on est au summum du kiff pour les constructeurs !”

Une aventure humaine et artistique

À travers ce concours, Marie-Céline et Samuel entendent avant tout vivre une aventure artistique et humaine. Leur complicité et leur créativité sont autant d’atouts pour affronter les 80 heures d’épreuves, réparties en une dizaine de défis mêlant narration, technique et originalité. Leur parcours s’annonce inspirant pour les spectateurs, qu’ils soient passionnés de briques ou amateurs d’histoires de vie hors du commun.

